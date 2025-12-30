Глава города обратился к пензенским автомобилистам с просьбой

30.12.2025 | 10:23

В Пензе продолжается расчистка улиц от снега. Глава города Олег Денисов обратил внимание, что работы затрудняются из-за машин, оставленных в не предусмотренных для парковки местах.

«Большая просьба к автомобилистам не бросать, не оставлять свои машины в местах, где стоянка и парковка запрещена», - обратился чиновник к населению в своем телеграм-канале.

Он добавил, что брошенные где попало автомобили усложняют не только работу коммунальных служб, но и передвижение самих жителей Пензы.

В случаях выявления нарушений подобного рода к виновникам применят административные меры, предупредил Олег Денисов. «Пожалуйста, уважайте друг друга! Не омрачайте себе и всем вокруг праздник», - призвал он.

По словам главы города, «Пензавтодор» работает круглосуточно. В ночь на 30 декабря бригады за 150 рейсов вывезли свыше 2 700 кубометров снега. Уборкой занимались 153 человека и 110 единиц техники.

Ранее мэрия поручила УЖКХ совместно с Госавтоинспекцией устроить рейды по улицам, где припаркованы большегрузы. Фуры, оставленные вдоль дорог, мешают спецтехнике выполнить расчистку.