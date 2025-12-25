В Веселовке заметили и спасли пятнистого оленя

25.12.2025 | 08:32

Сотрудники охотуправления провели в Веселовке (Пенза) операцию по спасению пятнистого оленя, рассказали в областном минлесхозе.

Животное попало в беду: его загнала в водоем стая собак. Однако случившееся заметила местная жительница.

После сигнала, поступившего в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, на место оперативно выехали сотрудники охотуправления.

Они помогли оленю выбраться с территории жительницы Веселовки и осмотрели его. Убедившись в удовлетворительном состоянии животного, специалисты вернули его в лес.

В октябре в Пензе спасли длиннохвостую неясыть, замеченную на Шуисте. Птица сидела на асфальте у дома и не взлетала. Очевидцы сообщили о сове в охотуправление, его сотрудники приехали, поймали, осмотрели пернатую хищницу, а затем отвезли в лес.