В Веселовке заметили и спасли пятнистого оленя

Сотрудники охотуправления провели в Веселовке (Пенза) операцию по спасению пятнистого оленя, рассказали в областном минлесхозе.
Животное попало в беду: его загнала в водоем стая собак. Однако случившееся заметила местная жительница.
После сигнала, поступившего в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, на место оперативно выехали сотрудники охотуправления.
Они помогли оленю выбраться с территории жительницы Веселовки и осмотрели его. Убедившись в удовлетворительном состоянии животного, специалисты вернули его в лес.
В октябре в Пензе спасли длиннохвостую неясыть, замеченную на Шуисте. Птица сидела на асфальте у дома и не взлетала. Очевидцы сообщили о сове в охотуправление, его сотрудники приехали, поймали, осмотрели пернатую хищницу, а затем отвезли в лес.
