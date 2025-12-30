Определены самые раздражающие моменты Нового года

30.12.2025 | 11:36

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь. В открытом опросе, проведенном порталом SuperJob, первые позиции заняли шум от пиротехники и нетрезвые люди вокруг.

На залпы салютов как основной триггер указали 18% респондентов, причем женщины негативно реагируют в 2 раза чаще, чем мужчины. Неадекватное на фоне алкоголя поведение (как родных и близких, так и случайных прохожих) задевает 8% россиян.

На телевизионное однообразие в праздничную ночь сердятся 6% опрошенных, и в этой части негатива больше у мужчин.

Ажиотаж в магазинах расстраивает 2% респондентов, по 1% огорчаются из-за переедания и недосыпа из-за сбитого режима. Еще 1% страдает от одиночества, столько же - от скоротечности праздника.

«Прочие раздражающие факторы назвал каждый пятый (19%): всеобщая суета, необходимость организовывать застолье, усталость в конце года, открытки и гифки в мессенджерах, плохая погода и другое», - отметили в SuperJob.

В то же время большинству опрошенных ничто не мешает спокойно отпраздновать наступление нового года. Такой вариант ответа выбрали 36% россиян (41% мужчин и 31% женщин) - это самый высокий уровень спокойствия за последние 5 лет, отметили исследователи.

Опрос проведен 25-29 декабря в 407 населенных пунктах по всей России, в нем приняли участие 1 600 человек старше 18 лет.