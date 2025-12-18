В России предложили ввести новый налоговый вычет

В четверг, 18 декабря, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается установить налоговый вычет за ветеринарные услуги. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Владельцы домашних животных смогут получить вычет за лечение питомца (в том числе за профилактические и диагностические процедуры), а также за покупку лекарств.
Как отметили авторы инициативы, только 40% хозяев животных бывают на приеме у ветеринара не реже 1 раза в год. Каждый пятый приходит в клинику 2-3 раза в год. 27% обращаются к специалистам реже 1 раза в год.
«Причина такого поведения во многом экономическая: рост стоимости услуг опережает рост доходов граждан. В 2024 году расходы граждан на лечение домашних животных выросли на 16,4%. Ежегодно цены на ветеринарные услуги растут на 10-20%. Эксперты отмечают, что владельцы животных, сталкиваясь с подорожанием медикаментов и материалов, вынуждены экономить на профилактике и обращаться за помощью уже в случае серьезных заболеваний», - говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов инициативы, новый налоговый вычет позволит снизить финансовую нагрузку на некоторых владельцев животных и стимулирует граждан регулярно обращаться в ветеринарные клиники.
Если законопроект примут, он вступит в силу 1 января 2027 года.
