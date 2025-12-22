В Пензе 8-летнему мальчику выплатят 50 000 рублей после укуса собаки

Железнодорожный районный суд Пензы взыскал компенсацию морального вреда в пользу 8-летнего мальчика, которого укусила собака.
9 июня около 19:30 ребенок ехал на велосипеде по улице Измайлова, когда к нему подбежала, предположительно, эстонская гончая и вцепилась в левую ногу. Собака была без намордника, но хозяин держал ее на 2-метровом поводке.
Пострадавшего отвезли в областную детскую больницу, где ему диагностировали укушенные раны голени, сделали прививку и перевязку.
После происшествия ребенок, по словам его отца, в первые 2 недели опасался полностью наступать на поврежденную ногу, медики запретили ему физические нагрузки и пребывание на солнце. Кроме того, мальчик начал бояться собак.
Родитель подал в суд иск с требованием взыскать с хозяев пса 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
«Ответчики в судебном заседании пояснили, что собака за несколько дней была подобрана ими и они не знали о характере ее поведения, также им не было известно, была ли привита собака. Укус могло спровоцировать поведение ребенка, который сильно шумел», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.
Владельцы животного не имели возражений против иска по сути, но сочли требуемое возмещение чрезмерным. Они попросили уменьшить сумму, сославшись на небольшой доход и кредиты на жилье и автомобиль.
После рассмотрения всех обстоятельств (возраст пострадавшего, степень причиненных ему страданий) и доводов сторон суд удовлетворил исковые требования отца пострадавшего ребенка в полном объеме.
Новости по теме
- В Пензе доцент вуза заплатит полмиллиона за взятку от студентки
- Дело руководителя агропромхолдинга передали в суд
- Новогодняя угроза для кошек и собак: что делать, если питомец наелся хвои
- Москвич решил подать на банкротство после лечения кота
- Российские суды начали отказывать возвращать пенсионеркам квартиры
- Пензячка сбила пенсионерку во дворе на ул. Мира и уехала
- Придавило стеклом: пострадавшей пензячке выплатят компенсацию
- Пострадавшему от агрессивной собаки подростку выплатят 110 000 руб.
- В Вадинске осудили четверых «черных археологов»
- В Городищенском районе незаконно продали 32 га земли с лесом и прудом
Последние новости
- Новогодняя угроза для кошек и собак: что делать, если питомец наелся хвои
- Кричала на мужа: после жалоб соседей к пензячке приехала полиция
- Пострадавшему от агрессивной собаки подростку выплатят 110 000 руб.
- В Белинском в пользу укушенного псом ребенка взыскали 20 000 рублей
- В Заречном обновили ограждение вокруг легендарного муравейника
- Пензенец не смог снизить стоимость купленной квартиры через суд
- Сосновоборской пенсионерке могут вернуть 765 000 рублей
- Получить звание «Ветеран труда» стало проще
- Пожилая сердобчанка облила соседку зеленкой и получила штраф
- Житель Пачелмского района заплатит 100 тысяч за ложный донос
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!