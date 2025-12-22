В Пензе 8-летнему мальчику выплатят 50 000 рублей после укуса собаки

22.12.2025 | 18:55

Железнодорожный районный суд Пензы взыскал компенсацию морального вреда в пользу 8-летнего мальчика, которого укусила собака.

9 июня около 19:30 ребенок ехал на велосипеде по улице Измайлова, когда к нему подбежала, предположительно, эстонская гончая и вцепилась в левую ногу. Собака была без намордника, но хозяин держал ее на 2-метровом поводке.

Пострадавшего отвезли в областную детскую больницу, где ему диагностировали укушенные раны голени, сделали прививку и перевязку.

После происшествия ребенок, по словам его отца, в первые 2 недели опасался полностью наступать на поврежденную ногу, медики запретили ему физические нагрузки и пребывание на солнце. Кроме того, мальчик начал бояться собак.

Родитель подал в суд иск с требованием взыскать с хозяев пса 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Ответчики в судебном заседании пояснили, что собака за несколько дней была подобрана ими и они не знали о характере ее поведения, также им не было известно, была ли привита собака. Укус могло спровоцировать поведение ребенка, который сильно шумел», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.

Владельцы животного не имели возражений против иска по сути, но сочли требуемое возмещение чрезмерным. Они попросили уменьшить сумму, сославшись на небольшой доход и кредиты на жилье и автомобиль.

После рассмотрения всех обстоятельств (возраст пострадавшего, степень причиненных ему страданий) и доводов сторон суд удовлетворил исковые требования отца пострадавшего ребенка в полном объеме.