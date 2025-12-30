Семьи с детьми получат новую меру поддержки от государства

30.12.2025 | 12:52

Правительство утвердило правила назначения ежегодной семейной выплаты для родителей 2 и более детей с 1 января 2026 года. Постановление от 27 декабря № 2173 размещено на официальном сайте кабмина.

Новая мера социальной поддержки распространяется на каждого из работающих родителей (либо опекунов, либо усыновителей), воспитывающих как минимум 2 несовершеннолетних детей. Если молодежь учится очно в колледжах или вузах, возраст повышается до 23 лет.

Основной параметр оценки нуждаемости - среднедушевой доход семьи: он не должен быть больше 1,5 регионального прожиточного минимума. Еще одно требование - отсутствие долгов по алиментам.

Выплату станут начислять 1 раз, исходя из уплаченного за предыдущие расчетные 12 месяцев НДФЛ. Таким образом, заявление на выплаты за 2025 год можно подать в промежутке с 1 июня по 1 октября 2026-го - как дистанционно (через портал госуслуг), так и лично (в МФЦ или отделении Соцфонда).

Размер господдержки составляет разницу между фактически внесенным налогом и пересчитанной по минимальной 6%-й ставке суммой. Следовательно, в семейный бюджет вернется 7%, то есть больше половины уплаченного НДФЛ.