Общество

Стало известно, закончат ли в срок благоустройство парка Белинского

Этап благоустройства парка Белинского, который запланирован на 2025 год, успеют выполнить в срок. Об этом сообщила замглавы администрации Пензы Анастасия Асташкина на заседании в гордуме во вторник, 19 августа.

Депутат Алексей Шуварин обратил внимание, что по договору процесс должен быть завершен к 30 августа. «Осталось 11 дней», - констатировал он.

«Работы идут в графике, успеем», - заверила Анастасия Асташкина.

По ее словам, осталось на одной из аллей закончить укладку плитки, монтаж освещения и установить малые архитектурные формы.

По плану в 2025 году в парке Белинского предполагались следующие виды работ: частичная замена покрытия аллей Ленинской и Белинского, замена покрытия аллей Дружбы, Композиторов, Мастеров, Молодежной, Лермонтова, замена наружного освещения с опорами, установка скамеек и урн, прокладка канализации, сетей связи и интернета, озеленение, оформление клумб, навигации, информационных стендов, замена ограждения хоздвора с установкой ворот и калиток.

Этап благоустройства, намеченный на 2024 год, в срок закончить не удалось. Работы стартовали в апреле. Завершить их хотели к концу августа, однако не успели. Задержку объяснили «технологическими нюансами»: на участке выявили большое количество подземных инженерных сетей.

Реконструкция парка Белинского началась в 2023 году. На первом этапе привели в порядок зону около входной группы со стороны улицы Карла Маркса. На втором занимались участком от планетария в сторону танцплощадки.

