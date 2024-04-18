В парке имени Белинского перекрыли одну из аллей

18.04.2024 | 14:56

В пензенском парке имени В. Г. Белинского стартовал второй этап реконструкции. В связи со строительными работами Аллея мастеров на всем ее протяжении до Видовой аллеи перекопана и недоступна для пешеходов.

«Обход - по дорожкам мимо «Кота Ученого» и аттракциона «Ромашка», - сообщили в администрации парка.

Кроме того, на время проведения на Аллее мастеров ремонтных работ будет недоступен для посетителей тир.

В сентябре 2023 года завершился первый этап реконструкции главного парка Пензы. Обновления коснулись территории при входе с улицы Карла Маркса, перед воссозданным деревянным планетарием. Там уложили плитку, разбили клумбы, сменили надпись на входной группе, установили скамейки, качели и амфитеатр. Перед планетарием обустроили светомузыкальный фонтан с чашей из карельского гранита.

Второй этап предполагает обновление всей оставшейся территории парка. Он разделен на очереди, и первая из них - участок от планетария в сторону танцплощадки, который будет обустроен в этом году.

В парке заменят электрические и водопроводные сети, модернизируют уличное освещение, обустроят пешеходные дорожки, поставят малые архитектурные формы и создадут бесплатную детскую площадку.

Также предусмотрено оборудование образующей цветник скамейки, перголы с качелями, амфитеатра, лестницы, навигационных стендов. Кроме того, в парке установят кормушки, скворечники и жукарии.