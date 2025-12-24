Культура

Подготовлен проект реставрации колокольни в Наровчате

В региональное министерство по охране памятников истории и культуры поступила проектная документация на капитальный ремонт колокольни собора Покрова Пресвятой Богородицы в селе Наровчат.

Это объект культурного наследия регионального значения. Время его создания - 1765 год - XIX век. К началу XX века Покровский собор в Наровчате стал пятиглавым. Сейчас сохранились лишь колокольня и трапезная.

Проект капремонта подготовила организация, имеющая лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия.

Предполагается очистить крест и подкрестный шар от загрязнений, сделать патинирование и полировку, обновить кровлю и заменить стропильную систему, очистить кирпичную кладку металлическими щетками, обработать стены колокольни гидрофобизатором, восстановить штукатурку сводов световых проемов, привести в порядок металлические ограждения, покрасить фасад.

«Согласование научно-проектной документации планируется в январе 2026 года», - сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

О планах реставрации колокольни в Наровчате стало известно в июле 2025-го. Конкретные сроки работ не озвучивались.

Источник — фото областного министерства по охране памятников истории и культуры
