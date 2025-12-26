На улице Бакунина в Пензе частично перекрыли дорогу

26.12.2025 | 18:12

На улице Бакунина в Пензе частично ограничили движение транспорта.

Речь идет об участке в районе дома № 141, уточнили в городской администрации, то есть неподалеку от киноконцертного зала.

В четверг, 25 декабря, там начали проводить земляные работы для аварийного ремонта тепломагистрали. В процессе проезжая часть оказалась частично перекрыта.

По информации ресурсоснабжающей организации, ограничение продлится до 31 декабря.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута.