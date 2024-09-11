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Общество

Работы в парке Белинского завершатся к началу ноября

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В парке Белинского в рамках второго этапа реконструкции идет обновление участка от планетария в сторону танцплощадки.

Работы в парке Белинского завершатся к началу ноября

Закончить строительно-монтажные работы намечалось к 24 августа, а благоустройство - к 30-му. 20 августа был назван новый срок завершения процесса - в сентябре. Однако теперь он опять перенесен.

Работы в парке Белинского завершатся к началу ноября

«Проведение работ осложняли технологические нюансы - выявлено большое количество подземных инженерных сетей. Завершить мероприятия планируется к началу ноября», - пояснили в администрации Пензы.

Работы в парке Белинского завершатся к началу ноября

В пресс-службе напомнили, что проект также предусматривает установку малых архитектурных форм, высадку цветников и клумб.

Работы в парке Белинского завершатся к началу ноября

В прошлом году на первом этапе реконструкции в главном парке Пензы привели в порядок зону около входной группы со стороны улицы Карла Маркса. Второй этап предполагает обновление всей оставшейся территории, но разделен на очереди. Первая - как раз участок от планетария в сторону танцплощадки, на его благоустройство запланировано 85,8 млн рублей.

Работы в парке Белинского завершатся к началу ноября

Преобразование парка продолжится и в следующем году.

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Источник — фото администрации Пензы
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