Работы в парке Белинского завершатся к началу ноября

11.09.2024 | 08:41

В парке Белинского в рамках второго этапа реконструкции идет обновление участка от планетария в сторону танцплощадки.

Закончить строительно-монтажные работы намечалось к 24 августа, а благоустройство - к 30-му. 20 августа был назван новый срок завершения процесса - в сентябре. Однако теперь он опять перенесен.

«Проведение работ осложняли технологические нюансы - выявлено большое количество подземных инженерных сетей. Завершить мероприятия планируется к началу ноября», - пояснили в администрации Пензы.

В пресс-службе напомнили, что проект также предусматривает установку малых архитектурных форм, высадку цветников и клумб.

В прошлом году на первом этапе реконструкции в главном парке Пензы привели в порядок зону около входной группы со стороны улицы Карла Маркса. Второй этап предполагает обновление всей оставшейся территории, но разделен на очереди. Первая - как раз участок от планетария в сторону танцплощадки, на его благоустройство запланировано 85,8 млн рублей.

Преобразование парка продолжится и в следующем году.