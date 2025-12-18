Ремонт бассейна в спортшколе «Горизонт» завершен

В Пензе завершился капитальный ремонт бассейна в спортивной школе олимпийского резерва «Горизонт», сообщил в четверг, 18 декабря, глава города Олег Денисов.
«Обновлена система циркуляции и водоподготовки. Многоступенчатая схема фильтрации включает механическую очистку и обеззараживание ультрафиолетом», - написал он в своем телеграм-канале.
Сейчас идут пусконаладочные работы оборудования. Процессы управления будут автоматизированы, предусмотрен удаленный доступ.
Пол в помещении теперь подогревается. Плитку использовали противоскользящую.
Бассейн откроют, когда он получит все необходимые разрешения. Пробы воды направят в лабораторию для контроля качества.
Капитальный ремонт 25-метрового бассейна спортшколы в Ахунах (на Ягодной, 11) начали в июне и планировали закончить в ноябре. Он был построен в 2013 году. Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость ремонта составила 31 млн 770 тыс. рублей.
