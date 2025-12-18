Спорт

Ремонт бассейна в спортшколе «Горизонт» завершен

Печать
Telegram

В Пензе завершился капитальный ремонт бассейна в спортивной школе олимпийского резерва «Горизонт», сообщил в четверг, 18 декабря, глава города Олег Денисов.

Ремонт бассейна в спортшколе «Горизонт» завершен

«Обновлена система циркуляции и водоподготовки. Многоступенчатая схема фильтрации включает механическую очистку и обеззараживание ультрафиолетом», - написал он в своем телеграм-канале.

Ремонт бассейна в спортшколе «Горизонт» завершен

Сейчас идут пусконаладочные работы оборудования. Процессы управления будут автоматизированы, предусмотрен удаленный доступ.

Ремонт бассейна в спортшколе «Горизонт» завершен

Пол в помещении теперь подогревается. Плитку использовали противоскользящую.

Ремонт бассейна в спортшколе «Горизонт» завершен

Бассейн откроют, когда он получит все необходимые разрешения. Пробы воды направят в лабораторию для контроля качества.

Капитальный ремонт 25-метрового бассейна спортшколы в Ахунах (на Ягодной, 11) начали в июне и планировали закончить в ноябре. Он был построен в 2013 году. Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость ремонта составила 31 млн 770 тыс. рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото из тг-канала Олега Денисова
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети