Ремонт бассейна в спортшколе «Горизонт» завершен

18.12.2025 | 18:31

В Пензе завершился капитальный ремонт бассейна в спортивной школе олимпийского резерва «Горизонт», сообщил в четверг, 18 декабря, глава города Олег Денисов.

«Обновлена система циркуляции и водоподготовки. Многоступенчатая схема фильтрации включает механическую очистку и обеззараживание ультрафиолетом», - написал он в своем телеграм-канале.

Сейчас идут пусконаладочные работы оборудования. Процессы управления будут автоматизированы, предусмотрен удаленный доступ.

Пол в помещении теперь подогревается. Плитку использовали противоскользящую.

Бассейн откроют, когда он получит все необходимые разрешения. Пробы воды направят в лабораторию для контроля качества.

Капитальный ремонт 25-метрового бассейна спортшколы в Ахунах (на Ягодной, 11) начали в июне и планировали закончить в ноябре. Он был построен в 2013 году. Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость ремонта составила 31 млн 770 тыс. рублей.