В Пензенской районной больнице закончился капремонт стационара

22.12.2025 | 13:43

В Пензенской районной больнице завершили капитальный ремонт стационара, сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Здесь заменили окна и двери, системы электро- и водоснабжения, отопления и канализации. Отремонтировали фасад здания.

«Все процедурные кабинеты, палаты и рабочие места были приведены в полное соответствие с требованиями СанПиН», - добавил главврач больницы Илья Панюхин.

Стационар оснащен современным оборудованием. Он рассчитан на 60 коек круглосуточного пребывания и 42 - дневного.

В целом по региону в 2025 году намечали провести капитальный ремонт в 9 учреждениях здравоохранения. На сегодняшний день работы завершены на всех объектах.