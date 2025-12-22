В Пензенской районной больнице закончился капремонт стационара

В Пензенской районной больнице завершили капитальный ремонт стационара, сообщили в областном министерстве здравоохранения.
Здесь заменили окна и двери, системы электро- и водоснабжения, отопления и канализации. Отремонтировали фасад здания.
«Все процедурные кабинеты, палаты и рабочие места были приведены в полное соответствие с требованиями СанПиН», - добавил главврач больницы Илья Панюхин.
Стационар оснащен современным оборудованием. Он рассчитан на 60 коек круглосуточного пребывания и 42 - дневного.
В целом по региону в 2025 году намечали провести капитальный ремонт в 9 учреждениях здравоохранения. На сегодняшний день работы завершены на всех объектах.
Новости по теме
- В пензенской больнице появилась рентгенохирургическая С-дуга
- В строящемся корпусе земетчинской больницы заливают полы в подвале
- Перинатальный центр в Пензе хотят переоснастить
- Ремонт бассейна в спортшколе «Горизонт» завершен
- Губернатор пригрозил министру образования лишением премии
- В Кузнецке открылся новый центр женского здоровья
- В Пензе применили новый подход в лечении инфаркта мозга
- Пензенец не смог снизить стоимость купленной квартиры через суд
- Капремонт загса на Минской: заключен контракт с проектировщиком
- В шемышейской больнице закончился ремонт хирургического отделения
Последние новости
- Пензенцам предлагают собрать «Рождественский подарок солдату»
- Олег Денисов будет главным дежурным по Пензе в ночь на 1 января
- В Пензенскую область на несколько дней придут холода из Арктики
- На освещение поселка Ласточкино гнездо выделили более 11 млн рублей
- В 2026 году для Пензы планируют приобрести 21 автобус
- Стало известно, на что россияне тратят время перед Новым годом
- 23 декабря жители 4 микрорайонов Пензы останутся без воды
- 23 декабря в Пензенской области похолодает с -3 до -27 градусов
- «Термодом» предложил выгоду сразу на 2 квартиры до конца года
- Геомагнитная обстановка осложнилась из-за корональной дыры на Солнце
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!