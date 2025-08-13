Собственников здания на углу Московской и Карла Маркса наказали

13.08.2025 | 20:58

В Пензе собственников здания в центре города привлекли к ответственности после его обрушения.

ЧП случилось вечером 8 апреля на ул. Московской/Карла Маркса, 2/30. С верхней части фасада на крыльцо и тротуар упали фрагменты кирпичей и других стройматериалов. Никто из людей не пострадал.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой с магазином», поэтому после произошедшего к ситуации подключилось министерство по охране памятников во главе с Александром Понякиным.

Выяснилось, что дом пострадал из-за несвоевременного ремонта и нарушений правил эксплуатации.

«Собственники получили штрафы за ненадлежащее содержание памятника истории и культуры», - сообщил Понякин.

Здание было построено в XIX веке. По информации из открытых источников, в 1860-е годы дом принадлежал вдове подполковника Марье Трейтер, но она там не жила, помещения сдавались ею под торговлю и гостиничные номера.

В 1899-м хозяином дома стал купец Виктор Умнов, а в 1909-м его купили именитые купцы Будылины, которые организовали в нем винно-бакалейный магазин, где торговали, как тогда говорили, колониальными товарами. После Октябрьской революции все частные предприятия были национализированы, тогда же магазин Будылина прекратил свое существование.

Сейчас старинное здание используется как жилой дом с различными заведениями и магазинами.