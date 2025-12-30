С 1 января увеличится размер взноса на капремонт

В Пензенской области с 1 января увеличится минимальный размер ежемесячного взноса на капремонт. Теперь он будет составлять не 12,50 руб., а 14,50 за 1 кв. м жилья в многоквартирном доме.
Распоряжение о повышении тарифа 29 декабря подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.
Таким образом, для собственника квартиры площадью, к примеру, 50 кв. м сумма в квитанции станет больше на 100 рублей.
Ранее в министерстве ЖКХ и ГЗН сообщили, что в 2026 году запланирован капитальный ремонт 431 МКД на сумму около 1,8 млрд.
Последний раз плату повышали в январе 2025-го - вместо 9,50 руб. с квадратного метра жители стали отдавать 12,50.
