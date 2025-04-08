На улице Московской обрушилась кладка старинного здания

08.04.2025 | 19:25

Во вторник, 8 апреля, в центре Пензы обрушилась кладка еще одного старинного здания. Речь идет о доме по адресу: ул. Московская, 2 / ул. Карла Маркса, 30.

С верхней части фасада на крыльцо и тротуар упали фрагменты кирпичей и других стройматериалов. По словам свидетелей ЧП, «был очень сильный грохот», никто из людей не пострадал.

Здание было построено в XIX веке и является объектом культурного наследия регионального значения. По данным из открытых источников, в 1860-е годы дом принадлежал вдове подполковника Марье Трейтер, но она там не жила, помещения сдавались ею под торговлю и гостиничные номера.

В 1899-м хозяином дома стал купец Виктор Умнов, а в 1909-м его купили именитые купцы Будылины, которые организовали в нем винно-бакалейный магазин, где торговали, как тогда говорили, колониальными товарами. После Октябрьской революции все частные предприятия были национализированы, тогда же магазин Будылина прекратил свое существование.

Сейчас старинное здание используется как жилой дом с различными заведениями и магазинами.

Соседствующие с ним объекты также периодически осыпаются. Так, в марте выпали фрагменты стен домов № 6 на Московской и № 28 на Карла Маркса.