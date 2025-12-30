ДТП с автобусом № 134: перевозчик работал с нарушениями

30.12.2025 | 16:44

В деятельности пензенского перевозчика «АТП Меркурий» нашли нарушения во время проверки, организованной после ДТП.

Авария случилась 27 ноября на выезде из города. Около 10:00 у бывшего поста ГАИ, где улица 40 лет Октября переходит в трассу Р-208 Тамбов - Пенза, столкнулись фура марки Scania и автобус № 134, курсирующий между улицами Егорова и Зеленодольской.

Водителя грузовика, получившего серьезные травмы, госпитализировали. Также пострадали 5 пассажирок автобуса: 3 женщины - 32, 64 и 70 лет - оказались в больнице; 2 другим, 55-летней и 16-летней, медики помогли на месте, доставка в медучреждение не потребовалась.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Статья - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Прокуратура организовала проверку, в рамках которой установила, что на предприятии не проводились предрейсовые, сезонные инструктажи водителей по правилам безопасности, не планировались мероприятия по предупреждению происшествий.

«У одного из используемых перевозчиком транспортных средств нанесено покрытие, ограничивающие обзорность с места водителя, на другом автобусе отсутствует тактильно-визуальная информирующая табличка с надписью «Открыть дверь на остановке», выполненная рельефно-линейным шрифтом, обеспечивающая доступность информации для всех граждан, включая слабовидящих», - отметили в надзорном органе.

Прокурор внес представление руководителю организации, в отношении ответственного должностного лица возбудили административное дело за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией, а также уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

«Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле надзорного ведомства», - заключили в прокуратуре.