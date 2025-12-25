Общество

В четверг, 25 декабря, в Пензе почтили память воинов-интернационалистов. Мероприятие приурочили к 46-й годовщине ввода советских войск в Афганистан.

Представители ветеранских организаций, участники локальных вооруженных конфликтов, чиновники собрались у мемориального комплекса «Афганские ворота», расположенного в сквере Воинской Доблести на пересечении улиц Максима Горького и Володарского.

Они возложили цветы к Вечному огню.

«Целая эпоха воспитана на ваших примерах. Вы показывали, что значит защищать свою великую, могучую Родину. Вечная память павшим на поле брани. Честь и хвала тем, кто с достоинством пронес флаг страны», - обратился к присутствовавшим глава Пензы Олег Денисов.

Гражданская война в Афганистане началась в 1978 году. В декабре 1979-го местное правительство обратилось к Советскому Союзу с просьбой о политической, экономической и военной поддержке. Среди контингента, направленного в Афган, были и пензенцы.

Источник — фото администрации Пензы
