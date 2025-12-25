В четверг, 25 декабря, в Пензе почтили память воинов-интернационалистов. Мероприятие приурочили к 46-й годовщине ввода советских войск в Афганистан.
Представители ветеранских организаций, участники локальных вооруженных конфликтов, чиновники собрались у мемориального комплекса «Афганские ворота», расположенного в сквере Воинской Доблести на пересечении улиц Максима Горького и Володарского.
Они возложили цветы к Вечному огню.
«Целая эпоха воспитана на ваших примерах. Вы показывали, что значит защищать свою великую, могучую Родину. Вечная память павшим на поле брани. Честь и хвала тем, кто с достоинством пронес флаг страны», - обратился к присутствовавшим глава Пензы Олег Денисов.
Гражданская война в Афганистане началась в 1978 году. В декабре 1979-го местное правительство обратилось к Советскому Союзу с просьбой о политической, экономической и военной поддержке. Среди контингента, направленного в Афган, были и пензенцы.
Новости по теме
- Подпорной стенкой у «Грота» займутся в 2026 году
- На улице Пролетарской в Пензе насмерть сбили мужчину
- Подготовлен проект реставрации колокольни в Наровчате
- В Пачелмском районе мужчина провалился под лед и погиб
- На Сурском водохранилище мужчина провалился под лед
- Пензячка сбила пенсионерку во дворе на ул. Мира и уехала
- При столкновении фур в Спасском районе погиб человек
- В Верхнем Ломове при пожаре погиб 45-летний мужчина
- Из-за падения столба в Бессоновском районе погиб электромонтер
- Выясняются обстоятельства смерти двух мужчин при пожарах
Последние новости
- В 2025 году на улицах Пензы обнаружили 114 брошенных машин
- Банк России расширил список причин для блокировки карты
- Стал известен график работы МФЦ в новогодние праздники
- В Пензе выставили на продажу здание бывшего департамента ЖКХ
- 26 декабря в Кузнецке планируют запускать электросирены
- Объявлены отключения света в Пензе 26 декабря
- Эксперты нашли в красной икре 5 марок кишечную палочку
- 25 декабря мороз в Пензенской области ослабеет
- В Пензе готовят хоккейные коробки к каникулам
- У Кузнецка нет денег на дублер дороги, соединяющей 2 микрорайона
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!