История Пензы: Сыну купца Будылина пришлось подрабатывать извозчиком

13.12.2024 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Раньше особо популярные магазины пензенцы называли по имени их владельцев. Самый известный пример - заведение Будылина на Московской, 2.

Этот дом именитые купцы приобрели в 1909 году. Глава династии Евгений Будылин организовал в нем винно-бакалейный магазин, где торговали, как тогда говорили, колониальными товарами.

Пензенцы покупали тут чай, сахар, фрукты, разные крупы и многое другое. Но особой популярностью пользовались вина, которые Будылин возил из Европы. Впрочем, в продаже имелись и безалкогольные напитки. В частности, покупатели могли насладиться фруктовыми лимонадами, содовой или сельтерской водой.

По желанию для клиента составляли отдельный продовольственный набор. Заказать его можно было по телефону. У Будылина имелся короткий номер 62 - удивляться цифрам не стоит, аппаратов в городе было мало.

Купец застал триумф своего заведения, но не увидел его краха. Незадолго до Первой мировой войны коммерсант скончался и его дело перешло к сыну. А после Октябрьской революции все частные предприятия были национализированы. Так магазин Будылина и прекратил свое существование.

От бедности сын Будылина занимался частным извозом, позже преподавал гимнастику. В годы сталинских репрессий он был арестован и выслан в Казахстан, где и скончался.