В Пензенской области создали комиссию по внедрению технологий ИИ

В Пензенской области создали комиссию по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Соответствующее распоряжение 29 декабря подписал губернатор Олег Мельниченко.
Он сам стал председателем комиссии. Его заместителем назначен вице-губернатор Сергей Федотов, секретарем - министр цифрового развития и связи Максим Изосимов.
В состав также вошли министр сельского хозяйства Роман Калентьев, министр здравоохранения Вячеслав Космачев, министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ришат Алтынбаев, министр региональной безопасности Василий Ложкин, министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин, министр экономического развития и промышленности Роман Трялин и министр финансов Любовь Финогеева.
В широком смысле под технологиями искусственного интеллекта понимается разработка систем, способных анализировать данные, решать интеллектуальные задачи и делать выводы на основе полученных результатов.
Чем конкретно будет заниматься комиссия, пока не уточняется.
