ЧП на Московской: к владельцам здания пообещали принять меры

09.04.2025 | 10:01

К ситуации с обрушением кирпичного карниза здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой с магазином», подключилось министерство по охране памятников истории и культуры. Оно проводит надзорные мероприятия.

ЧП случилось вечером во вторник, 8 апреля, на ул. Московской/Карла Маркса, д. 2/30. С верхней части фасада на крыльцо и тротуар упали фрагменты кирпичей и других стройматериалов. По словам свидетелей, «был очень сильный грохот».

Никто из людей не пострадал.

«По итогам проведения мероприятий будут установлены причины нарушения обязательных требований по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия, к владельцам здания приняты меры, предусмотренные Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», Кодексом РФ об административных правонарушениях», - пояснили в министерстве.

Причины и обстоятельства обрушения кладки дома также изучают сотрудники прокуратуры Ленинского района.

Здание было построено в XIX веке. По информации из открытых источников, в 1860-е годы дом принадлежал вдове подполковника Марье Трейтер, но она там не жила, помещения сдавались ею под торговлю и гостиничные номера.

В 1899-м хозяином дома стал купец Виктор Умнов, а в 1909-м его купили именитые купцы Будылины, которые организовали в нем винно-бакалейный магазин, где торговали, как тогда говорили, колониальными товарами. После Октябрьской революции все частные предприятия были национализированы, тогда же магазин Будылина прекратил свое существование.

Сейчас старинное здание используется как жилой дом с различными заведениями и магазинами.