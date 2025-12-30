Дочери участника СВО отказали в бесплатном питании

Благодаря случаю с учащейся колледжа в Пензенской области устранили пробел в нормативной базе, которая предусматривает меры поддержки для детей участников СВО.
Студентка столкнулась с отказом в предоставлении бесплатного питания из-за того, что у нее не было копии документа, удостоверяющего личность отца. Требование предоставить такую бумагу содержалось в региональном нормативно-правовом акте.
«В целях расширения возможности получения мер социальной поддержки, предусмотренных для детей участников специальной военной операции, для которых предоставление копии паспорта их родителя является затруднительным или неосуществимым, прокуратура Пензенской области направила соответствующую информацию в уполномоченный орган власти», - сообщили в надзорном ведомстве.
После этого в нормативно-правовой акт внесли нужные изменения.
Теперь студентка обеспечена бесплатным питанием в своем образовательном учреждении.
