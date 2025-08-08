Общество

В сквере Ермина на месте фонтана появилась клумба

В сквере Л. Б. Ермина на месте фонтана, демонтированного в середине июля, появилась клумба. По всей видимости, благоустройство этой территории на улице Володарского (напротив Дома Мейерхольда) завершено.

Фонтан появился здесь в 2005 году усилиями мэрии. Однако вскоре выяснилось, что у участка есть хозяин. Впоследствии стало известно, что более 20 наделов - в основном в скверах и парках - отданы в аренду бизнесу.

На месте гидротехнического сооружения предприниматель намеревался возвести торговый центр. Районный суд выступил в защиту прав бизнесмена. Состоявший тогда в должности мэра Роман Чернов пригрозил иском в вышестоящий суд. Конфликт впоследствии уладили, но фонтан работал недолго.

В марте 2016-го Иван Белозерцев, занимавший в то время пост губернатора, объявил, что летом фонтан снова начнет функционировать. В апреле того же года депутаты городской думы приняли решение присвоить скверу рядом с «Пензгражданпроектом» имя Льва Борисовича Ермина, руководившего регионом с 1961 по 1979 год.

12 июня 2016-го фонтан действительно заработал, включали его и в 2019-м. Затем сооружение вернулось к более привычной роли резервуара для дождевой воды.

В марте 2023 года представитель администрации сообщал в соцсети «ВКонтакте», что по поручению главы города составляется смета на ремонт, однако продолжения тема не получила.

11 июля 2025-го в телеграм-канале областного минстроя появился пост о совещании, посвященном благоустройству территории около сквера Ермина. Там установили конструкцию под новую Галерею почета работников транспорта. О демонтаже фонтана не предупреждали, тем не менее 16-го числа его разобрали.

Позднее в мэрии объяснили, что на такой шаг пошли из-за неудовлетворительного состояния объекта, которое изначально не было укомплектовано необходимым техническим оборудованием и с годами пришло в негодность.

