В сквере «Семейный» планируют сделать спортивный городок

В 2026 году в сквере «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24 появятся спортивные элементы и новые аллеи. Об этом рассказал губернатор Олег Мельниченко.
В 2025-м завершился первый этап благоустройства территории. Там сделали прогулочные дорожки, освещение, установили игровые элементы, новые лавочки и урны.
Второй этап запланирован на предстоящий год.
«Есть дополнительный запрос от жителей об увеличении количества лавочек. Плюс там проложили все необходимые коммуникации, чтобы сделать спортивный городок, новые аллеи», - сообщил Мельниченко на прямой линии в четверг, 11 декабря.
Также в сквере установят малые архитектурные формы. Все работы финансируются из областного бюджета. В этом году выделили 60 млн рублей.
При дальнейшем благоустройстве сквера будут ориентироваться на обращения местных жителей.
Новости по теме
- На улице Кирова в Пензе появится новая скульптура
- Около «Глобуса» неизвестные выкопали несколько саженцев туи
- На расчистку Пензы от снега выехало 120 спецмашин
- Глава Пензы поручил убрать кормушки из пластиковых бутылок
- Терминал оплаты туалета в Лермонтовском сквере модернизируют
- В ноябре уборкой города занимались около 17 500 пензенцев
- Не знавший о перекрытии ул. Измайлова водитель влетел в трубу
- В Пензенской области стартовал зимний месячник по благоустройству
- В Пензе на несколько часов перекроют участок улицы Измайлова
- В Заречном песок испортил радость от обновления сквера Демакова
Последние новости
- В Пензенской области не хватает хирургов и эндокринологов
- Каменским электрикам задерживали и занижали зарплату
- В хирургическом корпусе больницы Бурденко завершили ремонт
- Часть граждан получит январскую пенсию досрочно
- S, M, L: в городе-курорте «Юга» представлены дома разного формата
- Описана мошенническая схема со «школьными дневниками»
- Циклонический вихрь: в выходные пензенцев ждет ненастье
- В Пензе на Шуисте могут построить бассейн
- На ГПЗ появится полноценная детская поликлиника
- В минздраве развеяли слух о закрытии пункта забора анализов на ГПЗ
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!