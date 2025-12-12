В сквере «Семейный» планируют сделать спортивный городок

12.12.2025 | 16:07

В 2026 году в сквере «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24 появятся спортивные элементы и новые аллеи. Об этом рассказал губернатор Олег Мельниченко.

В 2025-м завершился первый этап благоустройства территории. Там сделали прогулочные дорожки, освещение, установили игровые элементы, новые лавочки и урны.

Второй этап запланирован на предстоящий год.

«Есть дополнительный запрос от жителей об увеличении количества лавочек. Плюс там проложили все необходимые коммуникации, чтобы сделать спортивный городок, новые аллеи», - сообщил Мельниченко на прямой линии в четверг, 11 декабря.

Также в сквере установят малые архитектурные формы. Все работы финансируются из областного бюджета. В этом году выделили 60 млн рублей.

При дальнейшем благоустройстве сквера будут ориентироваться на обращения местных жителей.