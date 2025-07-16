В сквере Ермина демонтировали неработающий фонтан

16.07.2025 | 13:15

В сквере Ермина, на пересечении улиц Пушкина и Володарского в Пензе, больше нет фонтана. В среду, 16 июля, его демонтировали.

Сооружение давно не работало и в последнее время стояло укрытым.

Фонтан появился здесь в 2005 году. Тогда мэрия решила облагородить площадку: строители поставили гидротехническое сооружение, выложили территорию плиткой. И тут выяснилось, что участок имеет хозяина. Впоследствии стало известно, что более 20 наделов - в основном в скверах и парках - отданы в аренду бизнесу.

На месте данного фонтана предприниматель намеревался возвести торговый центр. Районный суд выступил в защиту прав бизнесмена. Бывший тогда мэром Роман Чернов сообщил, что будет еще один иск в вышестоящий суд.

Конфликт впоследствии был улажен. Но фонтан работал недолго.

В марте 2016-го губернатор Иван Белозерцев объявил, что летом сооружение снова начнет функционировать. В апреля того же года депутаты городской думы приняли решение присвоить скверу на улице Пушкина, рядом со зданием, известным как «Пензгражданпроект», имя Льва Борисовича Ермина, руководившего регионом с 1961 по 1979 год.

12 июня 2016-го фонтан заработал, включали его и в 2019-м. Затем сооружение вернулось к своей более привычной роли резервуара для дождевой воды.

В марте 2023 года представитель администрации в соцсети «ВКонтакте» сообщал, что по поручению главы города составляется смета на ремонт фонтана, однако продолжения тема не получила.

11 июля 2025 года в телеграм-канале минстроя появился пост о проведенном совещании, которое было посвящено благоустройству территории около сквера Ермина. Там установили конструкцию под новую галерею почета работников транспорта. О демонтаже фонтана минстрой не предупреждал.