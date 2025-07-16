Общество

В сквере Ермина демонтировали неработающий фонтан

Печать
Telegram

В сквере Ермина, на пересечении улиц Пушкина и Володарского в Пензе, больше нет фонтана. В среду, 16 июля, его демонтировали.

В сквере Ермина демонтировали неработающий фонтан

Сооружение давно не работало и в последнее время стояло укрытым.

В сквере Ермина демонтировали неработающий фонтан

Фонтан появился здесь в 2005 году. Тогда мэрия решила облагородить площадку: строители поставили гидротехническое сооружение, выложили территорию плиткой. И тут выяснилось, что участок имеет хозяина. Впоследствии стало известно, что более 20 наделов - в основном в скверах и парках - отданы в аренду бизнесу.

На месте данного фонтана предприниматель намеревался возвести торговый центр. Районный суд выступил в защиту прав бизнесмена. Бывший тогда мэром Роман Чернов сообщил, что будет еще один иск в вышестоящий суд.

Конфликт впоследствии был улажен. Но фонтан работал недолго.

В марте 2016-го губернатор Иван Белозерцев объявил, что летом сооружение снова начнет функционировать. В апреля того же года депутаты городской думы приняли решение присвоить скверу на улице Пушкина, рядом со зданием, известным как «Пензгражданпроект», имя Льва Борисовича Ермина, руководившего регионом с 1961 по 1979 год.

12 июня 2016-го фонтан заработал, включали его и в 2019-м. Затем сооружение вернулось к своей более привычной роли резервуара для дождевой воды.

В марте 2023 года представитель администрации в соцсети «ВКонтакте» сообщал, что по поручению главы города составляется смета на ремонт фонтана, однако продолжения тема не получила.

11 июля 2025 года в телеграм-канале минстроя появился пост о проведенном совещании, которое было посвящено благоустройству территории около сквера Ермина. Там установили конструкцию под новую галерею почета работников транспорта. О демонтаже фонтана минстрой не предупреждал.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте