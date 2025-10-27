Губернатор: Благоустроены еще 54 общественные территории

27.10.2025 | 18:04

В 2025 году в Пензенской области пространств, которые благоустроили по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стало на 54 больше. Цифру привел губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале в понедельник, 27 октября.

По его словам, преобразились парки, скверы, аллеи и досуговые площадки.

«К настоящему моменту работы завершены практически на всех объектах. Красиво и современно оформлены аллеи Центрального парка культуры и отдыха имени Белинского, сквер возле школы № 222 в Заречном, спортплощадка школы № 8 в Кузнецке, сквер Тружеников Тыла в Каменке, сквер «С любовью к Родине» в Никольске, площадь у храма в Шемышейке. На набережной в Городе Спутнике работы тоже подходят к завершению», - перечислил Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что в регионе уделяют максимум внимания благоустройству общественных пространств.

«За 9 лет реализации программы изменили более 700 территорий, где людям нравится отдыхать, встречаться и общаться», - подвел итог губернатор.