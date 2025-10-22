В Кузнецком районе обустроили сквер памяти участников СВО

22.10.2025 | 11:05

В селе Анненково Кузнецкого района появился сквер памяти участников специальной военной операции. Он расположен в верхнем треугольнике улицы Чекалиной.

Специалисты разровняли участок, обустроили несколько пересекающихся друг с другом аллей, уложили тротуарную плитку, дорожки обрамили бортовым камнем, чтобы защитить их от размывания.

Также подрядчик выполнил озеленение территории, посеяв газонную траву.

«Сквер станет важным местом для жителей, где можно почтить память павших героев и отдать дань уважения их подвигу», - отметили в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН.

Согласно данным портала госзакупок, на работы было потрачено 2 млн 941 тыс. 70 рублей.