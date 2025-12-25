Грипп: 35 пациентов находятся в среднетяжелом или тяжелом состоянии

35 жителей Пензенской области, зараженных гриппом, находятся в среднетяжелом или тяжелом состоянии. Они проходят стационарное лечение в центре спецвидов медпомощи (КИМ).
«Грипп начинается остро, часто сопровождается ознобом, клинические симптомы развиваются очень быстро. Температура тела достигает 39-40 градусов уже в первые 24-36 часов. Появляются головная боль, преимущественно в лобно-височной области, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, нередко желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея), может снижаться артериальное давление.
Через несколько часов от начала болезни появляются сухой кашель и заложенность носа. Некоторые жалуются на боли в горле, затрудненное учащенное дыхание и конъюнктивит. Для тяжелого гриппа характерны высокая температура, одышка, затрудненное дыхание или боль в груди, синюшность губ, примесь крови в мокроте, рвота и жидкий стул», - перечислили в центре.
О сезонном подъеме уровня заболеваемости гриппом сообщал и Роспотребнадзор. По официальным данным, за минувшую неделю в Пензенской области выявили 102 случая заражения гриппом А. За предыдущий отчетный период их было 52.
В целом за 7 дней зарегистрировали 3 233 пациента с ОРВИ, что на 14% больше, чем было неделей ранее (2 836).
Новости по теме
- Россиян предупредили о повышающих риск инфаркта в новогодние праздники ошибках
- Россияне пожаловались на новое опасное осложнение после гонконгского гриппа
- Аритмия и диабет: раскрыты риски для здоровья от недосыпа
- Врач перечислил признаки переизбытка соли в рационе
- В регионе продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
- Пензенским врачам перечислили почти миллион за раннее выявление рака
- В Пензенской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыли 9 школ
- Россияне пожаловались на опасное осложнение после заболевания гриппом
- Россиян предупредили о скрывающемся за усталостью и раздражительностью опасном заболевании
- Белинский район лидирует в списке по малоподвижному образу жизни
Последние новости
- Составлен список вещей, которые лучше не дарить на Новый год
- Штрафы за задержку зарплаты захотели увеличить в 5 раз
- Пензенцев просят не мешать мусоровозам во время каникул
- В горэлектросети прояснили вопрос с освещением в сквере Лермонтова
- Одаренные дети будут добираться до «Артека» за счет бюджета
- Пензенских перевозчиков наказали за антисанитарию на транспорте
- В Пензе почтили память воинов-интернационалистов
- В 2025 году на улицах Пензы обнаружили 114 брошенных машин
- Банк России расширил список причин для блокировки карты
- Стал известен график работы МФЦ в новогодние праздники
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!