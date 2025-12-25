Грипп: 35 пациентов находятся в среднетяжелом или тяжелом состоянии

25.12.2025 | 15:15

35 жителей Пензенской области, зараженных гриппом, находятся в среднетяжелом или тяжелом состоянии. Они проходят стационарное лечение в центре спецвидов медпомощи (КИМ).

«Грипп начинается остро, часто сопровождается ознобом, клинические симптомы развиваются очень быстро. Температура тела достигает 39-40 градусов уже в первые 24-36 часов. Появляются головная боль, преимущественно в лобно-височной области, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, нередко желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея), может снижаться артериальное давление.

Через несколько часов от начала болезни появляются сухой кашель и заложенность носа. Некоторые жалуются на боли в горле, затрудненное учащенное дыхание и конъюнктивит. Для тяжелого гриппа характерны высокая температура, одышка, затрудненное дыхание или боль в груди, синюшность губ, примесь крови в мокроте, рвота и жидкий стул», - перечислили в центре.

О сезонном подъеме уровня заболеваемости гриппом сообщал и Роспотребнадзор. По официальным данным, за минувшую неделю в Пензенской области выявили 102 случая заражения гриппом А. За предыдущий отчетный период их было 52.

В целом за 7 дней зарегистрировали 3 233 пациента с ОРВИ, что на 14% больше, чем было неделей ранее (2 836).