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Общество

Фонтан в сквере Ермина в 2023 году не заработает

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Фонтан в сквере им. Л. Б. Ермина на пересечении улиц Пушкина и Володарского когда-нибудь снова заработает. Такую надежду пензенцам подарили в городской администрации, ответив на вопрос о будущем сооружения.

«В настоящее время по поручению главы города Пензы ведется работа по составлению сметы на ремонт», - сообщил представитель администрации в соцсети «ВКонтакте».

Этот фонтан в основном простаивает, а появился он в 2005 году. Тогда мэрия решила облагородить площадку: строители поставили гидротехническое сооружение, выложили территорию плиткой. И тут выяснилось, что участок имеет хозяина. Впоследствии стало известно, что более 20 наделов - в основном в скверах и парках - отданы в аренду бизнесу.

На месте данного фонтана предприниматель намеревался возвести торговый центр. Районный суд выступил в защиту прав бизнесмена. Бывший тогда мэром Роман Чернов сообщил, что будет еще один иск в вышестоящий суд.

Конфликт впоследствии был улажен. Но фонтан работал недолго.

В марте 2016-го губернатор Иван Белозерцев объявил, что летом сооружение снова начнет функционировать. В апреля того же года депутаты городской думы приняли решение присвоить скверу рядом со зданием, известным как «Пензгражданпроект», на улице Пушкина имя Льва Борисовича Ермина, руководившего регионом с 1961 по 1979 год.

12 июня 2016-го фонтан заработал, включали его и в 2019-м. Но через некоторое время фонтан вернулся к своей более привычной роли резервуара для дождевой воды.

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