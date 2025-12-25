Общество

В 2025 году на улицах Пензы обнаружили 114 брошенных машин

В 2025 году с улиц Пензы начал исчезать автохлам. Эвакуировать брошенные машины с муниципальных территорий стали с 14 апреля, после принятия гордумой решения о выделении средств на освобождение мест.

С тех пор районные администрации поступили документы для эвакуации 114 бесхозяйных транспортных средств. В 45 случаях владельцы нашлись и убрали автомобиль добровольно.

«В рамках муниципального контракта с апреля 2025 по настоящее время на спецстоянку перевезены 33 единицы, из которых 9 возвращены собственникам, возместившим расходы в городской бюджет», - уточнили в администрации Пензы.

Сейчас на рассмотрении в судах находятся 11 заявлений о признании за муниципалитетом права собственности на бесхозяйные ТС.

В мэрии напомнили, что, если владелец не уберет автомобиль сам, его перевезут на спецстоянку. При этом за эвакуацию легковой машины взимается 3 500 рублей, грузовика - 15 000. Еще по 100 рублей в сутки начисляется за хранение ТС.

Источник — фото администрации Пензы
