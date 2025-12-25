В 2025 году на улицах Пензы обнаружили 114 брошенных машин

В 2025 году с улиц Пензы начал исчезать автохлам. Эвакуировать брошенные машины с муниципальных территорий стали с 14 апреля, после принятия гордумой решения о выделении средств на освобождение мест.
С тех пор районные администрации поступили документы для эвакуации 114 бесхозяйных транспортных средств. В 45 случаях владельцы нашлись и убрали автомобиль добровольно.
«В рамках муниципального контракта с апреля 2025 по настоящее время на спецстоянку перевезены 33 единицы, из которых 9 возвращены собственникам, возместившим расходы в городской бюджет», - уточнили в администрации Пензы.
Сейчас на рассмотрении в судах находятся 11 заявлений о признании за муниципалитетом права собственности на бесхозяйные ТС.
В мэрии напомнили, что, если владелец не уберет автомобиль сам, его перевезут на спецстоянку. При этом за эвакуацию легковой машины взимается 3 500 рублей, грузовика - 15 000. Еще по 100 рублей в сутки начисляется за хранение ТС.
Новости по теме
- Машина для семьи: перечислены преимущества кроссовера Omoda C7
- Водителей предупредили о неочевидных зимних штрафах
- В Пензенской области утвердили предельную плату за техосмотр
- В поселке Чаадаевка Toyota врезалась в столб
- Двое пензенцев поплатились за экстремистскую символику на машинах
- Водителям назвали способы уберечь двигатель от некачественного бензина
- Большинству пензенских семей не по карману новый недорогой автомобиль
- Mash: В массовом ДТП рядом с Пензой пострадали 5 человек
- Больше 20 машин: очевидцы сообщили о массовом ДТП рядом с Пензой
- Россиянам назвали виновных в падении сосульки на машину
Последние новости
- В Пензе почтили память воинов-интернационалистов
- Банк России расширил список причин для блокировки карты
- Стал известен график работы МФЦ в новогодние праздники
- В Пензе выставили на продажу здание бывшего департамента ЖКХ
- 26 декабря в Кузнецке планируют запускать электросирены
- Объявлены отключения света в Пензе 26 декабря
- Эксперты нашли в красной икре 5 марок кишечную палочку
- 25 декабря мороз в Пензенской области ослабеет
- В Пензе готовят хоккейные коробки к каникулам
- У Кузнецка нет денег на дублер дороги, соединяющей 2 микрорайона
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!