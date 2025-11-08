Общество

В Заречном после благоустройства открыли сквер Демакова

Печать
Telegram

В Заречном в пятницу, 7 ноября, торжественно открыли сквер Демакова. Зеленую зону благоустроили за федеральные деньги.

Сквер стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил 96 млн рублей. Территорию для благоустройства выбрали сами жители Заречного.

Работы начались в марте 2025 года и завершились точно в срок, то есть 1 ноября, сообщил глава Заречного Алексей Костин на своих страницах в соцсетях.

В Заречном после благоустройства открыли сквер Демакова

В сквере сделали большую сеть пешеходных дорожек, беседки, детские площадки, установили спортивные тренажеры, игровой комплекс «Лунная станция», арт-объекты в виде символов Заречного. В центре зеленой зоны появилась сцена.

Также подрядчик обустроил дополнительное освещение и установил камеры видеонаблюдения.

Алексей Костин выразил уверенность, что обновленный сквер станет у горожан одним из любимых мест для отдыха.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото со страницы Алексея Костина во «ВКонтакте»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети