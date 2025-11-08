В Заречном после благоустройства открыли сквер Демакова

В Заречном в пятницу, 7 ноября, торжественно открыли сквер Демакова. Зеленую зону благоустроили за федеральные деньги.
Сквер стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил 96 млн рублей. Территорию для благоустройства выбрали сами жители Заречного.
Работы начались в марте 2025 года и завершились точно в срок, то есть 1 ноября, сообщил глава Заречного Алексей Костин на своих страницах в соцсетях.
В сквере сделали большую сеть пешеходных дорожек, беседки, детские площадки, установили спортивные тренажеры, игровой комплекс «Лунная станция», арт-объекты в виде символов Заречного. В центре зеленой зоны появилась сцена.
Также подрядчик обустроил дополнительное освещение и установил камеры видеонаблюдения.
Алексей Костин выразил уверенность, что обновленный сквер станет у горожан одним из любимых мест для отдыха.
Новости по теме
- У памятника блокадникам в Пензе переложили просевшую плитку
- В районе памятника блокадникам просела недавно уложенная плитка
- В Пензе продлили срок капитального ремонта Дома молодежи
- В Заречном случился пожар в многоэтажном доме
- В Пензенской области начался новый месячник по благоустройству
- Стало известно, как пензенцам попасть в программу ремонта дворов
- С Привокзальной площади обещают убрать «отпечаток 90-х годов»
- Глава города высказался о застройке территории у «Светофорного дерева»
- За руль автобуса в Заречном впервые посадили женщину
- В Пензе продлили срок бесплатного вывоза опавшей листвы на полигон
Последние новости
- Обнародованы правила проведения сборов резервистов для защиты НПЗ
- Эксперт: В России скоро могут ввести вход в интернет по паспорту
- 8 ноября в Пензенской области будет дождливо
- Прокурор Пензенской области проведет личный прием в Малой Сердобе
- На Московской открыли мемориальную доску бывшему прокурору области
- В Госдуме подготовят законопроект о полном запрете вейпов
- В Пензенском районе обнаружен еще один очаг бешенства
- В Пензенской области ЭКО помогло родиться 12 двойням и 1 тройне
- Предложение от «Термодома»: 2-комнатная за 30,7 тыс. в месяц
- Определена дата Губернаторской елки в Пензе
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!