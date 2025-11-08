В Заречном после благоустройства открыли сквер Демакова

08.11.2025 | 15:08

В Заречном в пятницу, 7 ноября, торжественно открыли сквер Демакова. Зеленую зону благоустроили за федеральные деньги.

Сквер стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил 96 млн рублей. Территорию для благоустройства выбрали сами жители Заречного.

Работы начались в марте 2025 года и завершились точно в срок, то есть 1 ноября, сообщил глава Заречного Алексей Костин на своих страницах в соцсетях.

В сквере сделали большую сеть пешеходных дорожек, беседки, детские площадки, установили спортивные тренажеры, игровой комплекс «Лунная станция», арт-объекты в виде символов Заречного. В центре зеленой зоны появилась сцена.

Также подрядчик обустроил дополнительное освещение и установил камеры видеонаблюдения.

Алексей Костин выразил уверенность, что обновленный сквер станет у горожан одним из любимых мест для отдыха.