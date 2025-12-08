Терминал оплаты туалета в Лермонтовском сквере модернизируют

08.12.2025 | 12:11

В Пензе модернизируют терминал оплаты модульного туалета, расположенного в Лермонтовском сквере. На это потратят 400 000 рублей.

Цель - перевести весь обмен данными на проводной канал связи.

После обновления терминал «должен обеспечивать прием платежей пластиковыми картами платежных систем Visa, Mastercard, МИР и поддерживать подключение и работу с облачным контрольно-кассовом терминалом», уточняется на портале госзакупок.

Договор на оказание услуги заключили с фирмой из Московской области. Исполнитель должен провести тестирование и пуско-наладочные работы с выездом на место.

Работы будут оплачены из городского бюджета. Провести их необходимо до 20 декабря этого года.

Туалетный модуль в сквере рядом с туристским информационным центром заработал в конце прошлого года. Он состоит из 2 отдельных кабин с независимыми входами и 1 технического помещения. Посередине комплекса с лицевой стороны размещен терминал оплаты с безналичным расчетом.

В 2025-м из-за отключения мобильного интернета в работе программного обеспечения стали возникать ошибки, происходило блокирование кабин. В сентябре стало известно, что терминал планируют перепрограммировать.