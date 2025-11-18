История Пензы: Безымянный сквер в центре город обрел имя

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Несколько лет назад безымянная площадка возле перекрестка улиц Володарского и Пушкина обрела имя. Ее назвали в честь 1-го секретаря пензенского обкома Льва Ермина. По этому поводу у лестницы даже установлена памятная табличка, где перечислены все регалии выдающегося руководителя области.
Сам сквер торжественно открыли 12 июня 2016 года, в День России. С трибуны выступали почетные граждане города Пензы и первые лица области. Бывший глава региона сказал, в частности, следующее: «Такие руководители, как Лев Борисович, - пример того, как надо трудиться и любить свой народ».
Ермин руководил нашим краем долгих 18 лет и за это время вывел область в число лучших в РСФСР. Тогда по Советскому Союзу даже гуляла поговорка «хотим жить как в Пензе».
При нем на прилавках пензенских магазинов появилась дефицитная прежде колбаса, на рынок начали привозить мясо, сыр и яйца. Стремительными темпами возводились жилые дома, а в город за заработком потянулись рабочие руки.
Успехи Льва Борисовича высоко оценили в политбюро и в 1979 году назначили на пост заместителя главы Совета министров РСФСР. В Кремле Ермин успел поссориться с Горбачевым. Михаил Сергеевич жестко давил на нашего земляка, и в итоге Ермин ушел на пенсию по собственному желанию.
Новости по теме
- История Пензы: Барон Врангель был свидетелем на свадьбе пензячки
- История Пензы: В одном из зданий на Володарского мог гостить Лермонтов
- История Пензы: Гостиница «Биржевая» предлагала гостям различные развлечения
- История Пензы: Главарь террористов учился в пензенской гимназии
- На освещение нового сквера в Маньчжурии выделили 0,5 млн рублей
- История Пензы: Немец зарабатывал деньги на пагубной привычке пензенцев
- История Пензы: Старые здания на современной улице Кирова имели общую черту
- В Заречном после благоустройства открыли сквер Демакова
- История Пензы: Пожар уничтожил уникальный гербарий
- История Пензы: Дом Рабиновича стал символом успеха губернии
Последние новости
- История Пензы: Барон Врангель был свидетелем на свадьбе пензячки
- История Пензы: В одном из зданий на Володарского мог гостить Лермонтов
- История Пензы: Гостиница «Биржевая» предлагала гостям различные развлечения
- История Пензы: Главарь террористов учился в пензенской гимназии
- История Пензы: Немец зарабатывал деньги на пагубной привычке пензенцев
- История Пензы: Старые здания на современной улице Кирова имели общую черту
- История Пензы: Пожар уничтожил уникальный гербарий
- История Пензы: Дом Рабиновича стал символом успеха губернии
- История Пензы: Пензенец совершил грандиозный научный прорыв
- История Пензы: купец Кокушкин остановил череду неудач старинного здания
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!