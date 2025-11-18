История Пензы: Безымянный сквер в центре город обрел имя

18.11.2025 | 07:33

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Несколько лет назад безымянная площадка возле перекрестка улиц Володарского и Пушкина обрела имя. Ее назвали в честь 1-го секретаря пензенского обкома Льва Ермина. По этому поводу у лестницы даже установлена памятная табличка, где перечислены все регалии выдающегося руководителя области.

Сам сквер торжественно открыли 12 июня 2016 года, в День России. С трибуны выступали почетные граждане города Пензы и первые лица области. Бывший глава региона сказал, в частности, следующее: «Такие руководители, как Лев Борисович, - пример того, как надо трудиться и любить свой народ».

Ермин руководил нашим краем долгих 18 лет и за это время вывел область в число лучших в РСФСР. Тогда по Советскому Союзу даже гуляла поговорка «хотим жить как в Пензе».

При нем на прилавках пензенских магазинов появилась дефицитная прежде колбаса, на рынок начали привозить мясо, сыр и яйца. Стремительными темпами возводились жилые дома, а в город за заработком потянулись рабочие руки.

Успехи Льва Борисовича высоко оценили в политбюро и в 1979 году назначили на пост заместителя главы Совета министров РСФСР. В Кремле Ермин успел поссориться с Горбачевым. Михаил Сергеевич жестко давил на нашего земляка, и в итоге Ермин ушел на пенсию по собственному желанию.