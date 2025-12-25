Пензенских перевозчиков наказали за антисанитарию на транспорте

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» провели очередную проверку городского общественного транспорта. На остановках «Ул. Бутузова» и «НПП «МедИнж» специалисты оценивали его санитарное состояние.
Они выявили загрязнения на внешних поверхностях кузовов автобусов и троллейбусов.
«В связи с ненадлежащим исполнением условий контрактов перевозчикам, обслуживающим троллейбусы маршрута № 7 и автобусы маршрутов № 66, 82с, 130, были направлены требования (претензия) об уплате штрафов», - сообщили в ГКУ.
30 ноября аналогичные меры применили к ООО «Универсал Сервис», ООО «Транспорт Пензы» и ООО «Дилижанс Групп». На маршрутах № 6, 26, 39, 70, 85 и 89 не соблюдались требования в части посадки/высадки пассажиров и интервалов движения.
Контроль деятельности перевозчиков на маршрутах городской агломерации продолжится и впредь, уточнили в ведомстве.
