В Заречном песок испортил радость от обновления сквера Демакова

29.11.2025 | 15:02

В Заречном отказались делать резиновое покрытие на детской площадке в обновленном сквере Демакова. Вместо этого территорию засыпали песком. «Все красиво и многофункционально, но пользоваться этим нельзя», - оценила преображение местная жительница.

Сквер сдали полмесяца тому назад, однако, по словам зареченки, уже сейчас детская площадка выглядит ужасно из-за распространившегося повсюду песка.

«В этом сквере выгуливают собак и ходит-бродит множество бездомных кошек, которые справляют нужду в этот песок, а песок - это рассадник кишечной инфекции, респираторных инфекций, грибковой инфекции! Вещи деток невозможно отстирать от песка и глины, экскрементов. Лавочки стоят на бордюрах, чтобы не увязли в песке. Не дай бог ребенок споткнется!» - описала ситуацию горожанка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Она попросила городские власти привести площадку в нормальный вид и сделать так, чтобы ею можно было пользоваться.

«Неужели из 110 млн не нашлось денег на резиновое покрытие?» - задала женщина вопрос.

Ответа на обращение зареченки пока не поступило.

Сквер Демакова торжественно открыли 7 ноября. Территорию благоустроили за федеральные деньги.

В сквере сделали большую сеть пешеходных дорожек, беседки, детские площадки, установили спортивные тренажеры, игровой комплекс «Лунная станция», арт-объекты в виде символов Заречного. В центре зеленой зоны появилась сцена.

Фото Яны Сурковой, размещены на странице Олега Мельниченко во «ВКонтакте».