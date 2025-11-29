Сетевое издание|18+|Суббота|29 ноя 2025|17:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

В Заречном песок испортил радость от обновления сквера Демакова

Печать
Telegram

В Заречном отказались делать резиновое покрытие на детской площадке в обновленном сквере Демакова. Вместо этого территорию засыпали песком. «Все красиво и многофункционально, но пользоваться этим нельзя», - оценила преображение местная жительница.

Сквер сдали полмесяца тому назад, однако, по словам зареченки, уже сейчас детская площадка выглядит ужасно из-за распространившегося повсюду песка.

В Заречном песок испортил радость от обновления сквера Демакова

«В этом сквере выгуливают собак и ходит-бродит множество бездомных кошек, которые справляют нужду в этот песок, а песок - это рассадник кишечной инфекции, респираторных инфекций, грибковой инфекции! Вещи деток невозможно отстирать от песка и глины, экскрементов. Лавочки стоят на бордюрах, чтобы не увязли в песке. Не дай бог ребенок споткнется!» - описала ситуацию горожанка на странице губернатора во «ВКонтакте».

В Заречном песок испортил радость от обновления сквера Демакова

Она попросила городские власти привести площадку в нормальный вид и сделать так, чтобы ею можно было пользоваться.

В Заречном песок испортил радость от обновления сквера Демакова

«Неужели из 110 млн не нашлось денег на резиновое покрытие?» - задала женщина вопрос.

В Заречном песок испортил радость от обновления сквера Демакова

Ответа на обращение зареченки пока не поступило.

Сквер Демакова торжественно открыли 7 ноября. Территорию благоустроили за федеральные деньги.

В Заречном песок испортил радость от обновления сквера Демакова

В сквере сделали большую сеть пешеходных дорожек, беседки, детские площадки, установили спортивные тренажеры, игровой комплекс «Лунная станция», арт-объекты в виде символов Заречного. В центре зеленой зоны появилась сцена.

Фото Яны Сурковой, размещены на странице Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети