Штрафы за задержку зарплаты захотели увеличить в 5 раз

В четверг, 25 декабря, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается увеличить штрафы за задержку заработной платы в 5 раз. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой денежной компенсации в размере не ниже 1/30 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от начисленных, но не выплаченных в срок сумм», - указывается в пояснительной записке.

Сейчас Трудовым кодексом предусмотрен процент в размере 1/150 действующей ключевой ставки.

Авторы инициативы отметили: если законопроект примут, работники смогут получить повышенную компенсацию за задержанные зарплаты, что улучшит их благосостояние. Кроме того, увеличенные штрафы способны повлиять на недобросовестные организации, которые не платят своим сотрудникам. Число таких предприятий, по данным Росстата, выросло.

«К концу октября 2025 года просроченная задолженность по заработной плате в России составила более 2 156,4 млн рублей, и по сравнению с предыдущим периодом задолженность работодателей перед работниками увеличилась на 205,8 млн рублей, или на 10,6%», - говорится в пояснительной записке.

