Штрафы за задержку зарплаты захотели увеличить в 5 раз

В четверг, 25 декабря, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается увеличить штрафы за задержку заработной платы в 5 раз. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
«При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой денежной компенсации в размере не ниже 1/30 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от начисленных, но не выплаченных в срок сумм», - указывается в пояснительной записке.
Сейчас Трудовым кодексом предусмотрен процент в размере 1/150 действующей ключевой ставки.
Авторы инициативы отметили: если законопроект примут, работники смогут получить повышенную компенсацию за задержанные зарплаты, что улучшит их благосостояние. Кроме того, увеличенные штрафы способны повлиять на недобросовестные организации, которые не платят своим сотрудникам. Число таких предприятий, по данным Росстата, выросло.
«К концу октября 2025 года просроченная задолженность по заработной плате в России составила более 2 156,4 млн рублей, и по сравнению с предыдущим периодом задолженность работодателей перед работниками увеличилась на 205,8 млн рублей, или на 10,6%», - говорится в пояснительной записке.
Новости по теме
- В России снова захотели ввести закон о борьбе со сталкингом
- Ространснадзор оштрафовал молочный комбинат на 600 000 рублей
- Собственник МАЗа заплатит 600 000 рублей за превышение нагрузки на ось
- Водителей предупредили о неочевидных зимних штрафах
- Штрафы за навязывание допуслуг увеличили в 25 раз
- В России предложили ввести новый вид социального отпуска
- Названы районы Пензенской области с самыми низкими зарплатами
- Путин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья
- Компания наказала сотрудника за пропуск новогоднего корпоратива
- Исполнительский сбор, взыскиваемый с должников, вырастет до 12%
Последние новости
- Составлен список вещей, которые лучше не дарить на Новый год
- Пензенцев просят не мешать мусоровозам во время каникул
- В горэлектросети прояснили вопрос с освещением в сквере Лермонтова
- Одаренные дети будут добираться до «Артека» за счет бюджета
- Грипп: 35 пациентов находятся в среднетяжелом или тяжелом состоянии
- Пензенских перевозчиков наказали за антисанитарию на транспорте
- В Пензе почтили память воинов-интернационалистов
- В 2025 году на улицах Пензы обнаружили 114 брошенных машин
- Банк России расширил список причин для блокировки карты
- Стал известен график работы МФЦ в новогодние праздники
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!