26 декабря в Пензенской области ожидается метель

26 декабря в Пензенской области ожидаются порывистый ветер и снегопад. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на пятницу температура воздуха не упадет ниже -6...-11 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до отметок -1...-6, следующей ночью похолодает до -5...-10.
В светлое время суток подует западный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами в прогнозе порывы до 15-18 м/с. К ночи он сменит направление на южное и ослабеет до 6-11 м/с.
Пройдет небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах области вероятна слабая метель. Из-за неблагоприятных метеоусловий в регионе на 26-е число объявлен желтый уровень погодной опасности
26 декабря в народном календаре - Евстратиев день. В старину в течение следующих 12 суток следили за погодой и строили прогнозы на соответствующие месяцы: в первые - на январь, во вторые - на февраль, в третьи - на март и т. д.
