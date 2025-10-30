Общество

Глава города высказался о застройке территории у «Светофорного дерева»

Территория, на которой находится арт-объект «Светофорное дерево» (между улицами Суворова и Октябрьской), застраиваться не будет. Об этом глава города Олег Денисов заявил во время прямого эфира в четверг, 30 октября.

«Это небольшой сквер так называемый. Он строительством не будет затронут. Деревья как были, так и остаются, ничего там вырубать не планируется», - констатировал чиновник.

При этом он подчеркнул, что следует отличать сквер от пустыря, появившегося поблизости.

«Чтобы понимание было: инвестору интересен участок, который освободился после сноса ветхих, аварийных домов. Кто побольше живет, знает: у нас там находился частный сектор, небольшие бараки прямо напротив Пензы-I. Их снесли, ну и остался, скажем так, вот этот пустырь.

Это место на пересечении Суворова, Плеханова, Октябрьской сквером не является. Там, предварительно, будет гостиница - на пустыре, не в сквере», - отметил Олег Денисов.

