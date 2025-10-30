Глава города высказался о застройке территории у «Светофорного дерева»

Территория, на которой находится арт-объект «Светофорное дерево» (между улицами Суворова и Октябрьской), застраиваться не будет. Об этом глава города Олег Денисов заявил во время прямого эфира в четверг, 30 октября.
«Это небольшой сквер так называемый. Он строительством не будет затронут. Деревья как были, так и остаются, ничего там вырубать не планируется», - констатировал чиновник.
При этом он подчеркнул, что следует отличать сквер от пустыря, появившегося поблизости.
«Чтобы понимание было: инвестору интересен участок, который освободился после сноса ветхих, аварийных домов. Кто побольше живет, знает: у нас там находился частный сектор, небольшие бараки прямо напротив Пензы-I. Их снесли, ну и остался, скажем так, вот этот пустырь.
Это место на пересечении Суворова, Плеханова, Октябрьской сквером не является. Там, предварительно, будет гостиница - на пустыре, не в сквере», - отметил Олег Денисов.
Новости по теме
- В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья
- Олег Денисов рассказал о вырубке деревьев на Олимпийской аллее
- В Пензе пообещали не дать погибнуть саженцам от навалов снега и льда
- Почему яблоки со временем будто покрываются воском?
- У остановки «Детская библиотека» на улице Кирова спилили ясени
- Губернатор: Благоустроены еще 54 общественные территории
- Из сквера на улице Ново-Казанской украли недавно посаженную ель
- В Заре высадили каштаны, клены, рябины и сирень
- На благоустройство сквера «Кукушка» понадобился еще почти 1 млн
- В Кузнецком районе обустроили сквер памяти участников СВО
Последние новости
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В Пензенской области нашли 7 поддельных банкнот
- В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья
- «Термодом» показал уникальные квартиры «Созвездия»
- Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов
- У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- Билайн запустил акцию «3 в 1» на смартфоны
- Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!