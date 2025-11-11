На освещение нового сквера в Маньчжурии выделили 0,5 млн рублей

11.11.2025 | 19:01

На освещение нового сквера, появившегося этим летом в Маньчжурии (между домами № 8, 14 и детским садом № 57 «Матрешка» на улице Ново-Казанской), планируют потратить 532 860 рублей.

Создание зеленой зоны - заслуга местных жителей, которые самостоятельно разработали проект, составили смету и представили документы в администрацию Пензы, где им выделили 5 млн рублей на реализацию инициативы. После торгов с подрядчиком заключили договор на 3 852 000 рублей.

За счет сэкономленных средств в сквере решили установить фонари.

В конце октября заказчик (городское управление ЖКХ) разместил запрос на расширение сетей на портале госзакупок, однако торги признали несостоявшимися, так как поступила только 1 заявка от потенциального подрядчика. Он предложил выполнить работу за 512 000 рублей.

Смонтировать фонари в сквере на Ново-Казанской планируется до конца 2025 года. Торги придется провести повторно.