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Общество

В мэрии объяснили демонтаж фонтана в сквере Ермина

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Фонтан в сквере Л. Б. Ермина на пересечении улиц Пушкина и Володарского в Пензе демонтировали из-за неудовлетворительного состояния. Такое объяснение в пятницу, 18 июля, дала городская администрация.

В мэрии уточнили, что гидротехническое сооружение «изначально не было укомплектовано необходимым техническим оборудованием», а с годами и вовсе пришло в негодность.

«Принято решение о дальнейшем благоустройстве сквера им. Л. Б. Ермина», - добавили в администрации.

Фонтан появился здесь в 2005 году, когда мэрия решила облагородить площадку: строители поставили гидротехническое сооружение, выложили территорию плиткой. И тут выяснилось, что участок имеет хозяина. Впоследствии стало известно, что более 20 наделов - в основном в скверах и парках - отданы в аренду бизнесу.

На месте данного фонтана предприниматель намеревался возвести торговый центр. Районный суд выступил в защиту прав бизнесмена. Бывший тогда мэром Роман Чернов пригрозил иском в вышестоящий суд. Конфликт впоследствии уладили, но фонтан работал недолго.

В марте 2016-го Иван Белозерцев, являвшийся тогда губернатором, объявил, что летом сооружение снова начнет функционировать. В апреле того же года депутаты городской думы приняли решение присвоить скверу рядом с «Пензгражданпроектом» имя Льва Борисовича Ермина, руководившего регионом с 1961 по 1979 год.

12 июня 2016-го фонтан заработал, включали его и в 2019-м. Затем сооружение вернулось к более привычной роли резервуара для дождевой воды.

В марте 2023 года представитель администрации в соцсети «ВКонтакте» сообщал, что по поручению главы города составляется смета на ремонт, однако продолжения тема не получила.

11 июля 2025 года в телеграм-канале областного минстроя появился пост о проведенном совещании, которое было посвящено благоустройству территории около сквера Ермина. Там установили конструкцию под новую Галерею почета работников транспорта. О демонтаже фонтана не предупреждали, тем не менее 16-го числа его разобрали.

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