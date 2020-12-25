Экс-главе администрации Городищенского района вынесли приговор

В четверг, 24 декабря, в Городищенском суде вынесли приговор бывшему руководителю района Геннадию Березину.

Ранее сообщалось, что чиновник нарушал закон в период с 14 июня 2013 года до 29 декабря 2015-го при реализации региональных адресных и муниципальной целевой программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сурска.

Руководитель органа местного самоуправления давал незаконные указания сотрудникам своей администрации и администрации Сурска. В результате их выполнения земельные участки достались застройщикам без проведения торгов. При этом начальная максимальная цена контрактов была завышена, и при ее назначении не учитывалась реальная рыночная стоимость жилья в Сурске.

Геннадий Березин также добился того, чтобы администрация Сурска допустила нарушения и приняла жилые помещения в построенных многоквартирных домах.

«Несмотря на то что построенные восемь жилых домов малоэтажной застройки на улице Мичурина не отвечали требованиям строительного и жилищного законодательства, по указанию обвиняемого они были введены в эксплуатацию, а жилые помещения распределены между участниками программ по переселению граждан», - уточнила старший помощник прокуратуры Пензенской области Светлана Артамонова.

Получившие квартиры люди стали жаловаться на то, что в них невозможно жить. По их словам, деревянные каркасные бараки без фундамента похожи на времянки. Стены выполнены из досок, изнутри обшиты тонкими листами гипсокартона. При простукивании прослушиваются пустоты, любую стену, в том числе и межквартирную, можно проткнуть насквозь обычной иглой. История получила общественный резонанс.

В мае 2017 года в отношении должностных лиц администрации района было возбуждено уголовное дело. Региональное УФАС выявило сговор между администрацией и застройщиками.

В сентябре 2017-го Геннадий Березин покинул пост в связи с истечением срока контракта, в октябре того же года следствие предъявило ему обвинение. Экс-чиновнику инкриминировалось превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

31 октября 2019 года Городищенский районный суд принял решение вернуть дело на доследование, однако прокуратура с этим не согласилась и подала апелляцию в областной суд, где 15 января 2020-го решение суда первой инстанции оставили без изменения.

После этого региональная прокуратура обратилась в Первый кассационный суд общей юрисдикции, и коллегия по уголовным делам постановила отменить решения районного и областного судов и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции без доследования.

В апреле 2020-го историей заинтересовались Следственный комитет РФ и его руководитель Александр Бастрыкин. Тогда председатель СК поручил руководству территориального следственного органа доложить о проведенном комплексе действий и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан.

В мае 2020-го суд кассационной инстанции отменил решение о необходимости доследования уголовного дела.

В декабре экс-чиновнику вынесли оправдательный приговор.

«Судья руководствовалась исследованными в ходе судебного следствия доказательствами. Приговор не вступил в законную силу», - уточнили в пресс-службе Городищенского райсуда.