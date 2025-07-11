На трассе М-5 в районе выезда из Зари изменится схема движения

11.07.2025 | 11:03

С понедельника, 14 июля, на трассе М-5 в Пензе, в районе выезда из Зари, изменится схема движения транспорта. Это связано с расширением зоны ремонта.

«От улицы Кронштадтской до въезда к автосалонам Gac Motor (включая поворот на Зарю) будут закрыты 2 полосы из 4. Подрядная организация установит временные дорожные знаки и ограждение места производства работ.

Для предотвращения заторовых ситуаций на трассе будет разрешен левый поворот с улицы Одесской и в штатном режиме запущен светофорный объект. Для обеспечения проезда с ул. Новоселов водители могут использовать введенную в 2024 году транспортную развязку на 624-м км», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Специалисты напомнили, что на участке, где идет ремонт, имеются пешеходные переходы, и призвали участников дорожного движения быть особенно бдительными.

Все работы планируют выполнить до сентября.

«По мере завершения ремонта ограничения будут сниматься. Все изменения носят характер временных», - подчеркнули в «Поволжуправтодоре».