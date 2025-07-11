Стало известно, сократят ли законодательно рабочий день в жару

11.07.2025 | 09:33

Госдума РФ отклонила законопроект, в котором предлагалось сократить рабочий день в жаркую погоду. Информация опубликована в электронной базе нижней палаты парламента.

Предполагалось обязать работодателей сокращать рабочий день по требованию сотрудников: при температуре +28,5 градуса - на 1 час, +29 - на 2 часа, +30,5 и выше - на 4 часа.

Авторы инициативы указали, что изменения направлены на защиту здоровья работников и устранение правового пробела, так как норма никак не закреплена законодательно.

Профильный комитет Госдумы по труду рассмотрел документ и отклонил его, указав, что на работодателей уже возложены обязанности создавать условия для безопасности сотрудников.

Кроме того, сокращать рабочий день, если температура в помещении или на открытом воздухе является экстремальной, предписывает Роспотребнадзор.