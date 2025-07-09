Криминал

В Пензе мужчину приговорили к колонии за кражу велосипедов

Печать
Telegram

В Пензе 54-летнего мужчину без регистрации осудили за кражу велосипедов. Он на 3 года лишится свободы.

В 2024-м ранее судимый иностранец, находясь на УДО (условно-досрочное освобождение), похитил 6 велосипедов (обычных и электрических) стоимостью от 11 900 до 24 985 рублей. Некоторые стояли на улице, другие - в подъездах многоэтажек.

В Пензе мужчину приговорили к колонии за кражу велосипедов

Противоугонные тросы мужчина перерезал, а транспортом распоряжался по своему усмотрению.

На вора завели уголовное дело. Он признал вину и раскаялся.

В Пензе мужчину приговорили к колонии за кражу велосипедов

«В действиях подсудимого суд признал по каждому из преступлений рецидив преступлений и назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в Железнодорожном районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Железнодорожного районного суда
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте