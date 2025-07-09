В Пензе мужчину приговорили к колонии за кражу велосипедов

09.07.2025 | 21:45

В Пензе 54-летнего мужчину без регистрации осудили за кражу велосипедов. Он на 3 года лишится свободы.

В 2024-м ранее судимый иностранец, находясь на УДО (условно-досрочное освобождение), похитил 6 велосипедов (обычных и электрических) стоимостью от 11 900 до 24 985 рублей. Некоторые стояли на улице, другие - в подъездах многоэтажек.

Противоугонные тросы мужчина перерезал, а транспортом распоряжался по своему усмотрению.

На вора завели уголовное дело. Он признал вину и раскаялся.

«В действиях подсудимого суд признал по каждому из преступлений рецидив преступлений и назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в Железнодорожном районном суде.