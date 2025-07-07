В Шемышейском районе женщина ударила мужа ножом в живот

07.07.2025 | 15:26

49-летнюю жительницу села Усть-Уза Шемышейского района осудили за нападение на супруга. Она ударила его ножом.

Это случилось в конце апреля. Пара выпивала дома и поругалась. Мужчина вел себя аморально, женщина схватила кухонный нож и ранила его в живот.

После случившегося нападавшая вызвала скорую помощь.

Сельчанку обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Она призналась в содеянном, раскаялась и активно помогала расследованию.

Женщину приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года «с возложением обязанностей, способствующих исправлению подсудимой», сообщили в Шемышейском районном суде.

Ранее в Спасском районе наказали 30-летнюю местную жительницу, которая тоже едва не убила мужа.