Общество

В Пензе компания не заплатила 11 рублей и получила штраф в 250 000

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Пензенскому предприятию ООО «Экопром» назначили штраф, сумма которого несоразмерна совершенному нарушению. Справедливость восстановила областная прокуратура.

Компания должна была уплатить экологический сбор на сумму 11 руб. 53 коп., но в установленный срок не сделала этого. Инспектор управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям вынес постановление о привлечении организации к административной ответственности. Сумма штрафа составила 250 000 рублей.

Прокуратура области заявила протест и указала: производство по делу нужно прекратить или изменить назначенное наказание, так как оно несоразмерно совершенному правонарушению.

Но суд Ленинского района Пензы оставил все без изменения.

«По протесту прокуратуры Пензенским областным судом постановление инспектора и решение судьи изменены, назначенное наказание в виде штрафа изменено на предупреждение», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

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