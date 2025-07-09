Общество

Россиян ждет внезапное взыскание долгов

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С ноября 2025 года долги по налогам будут взыскивать с граждан без суда. На подачу возражений отведут месяц. Если человек не отреагирует, средства спишут с банковских счетов. В случае их недостаточности, налоговая подключит приставов для взыскания за счет продажи имущества.

Новый механизм коснется россиян, которые заявляют о своих обязательствах самостоятельно, например, при подаче декларации или использовании режима самозанятости, пишут «Известия».

Закон подготовил Минфин РФ по поручению Президента. Сейчас внесудебный порядок взыскания налогов действует только для бизнеса.

Эксперты увидели в новом механизме несколько плюсов: упрощается способ подачи возражений, на них отводится больше времени, спорные суммы исключаются из сальдо единого налогового счета, то есть до окончательного решения суда их не заберут.

Кроме того, при взыскании станут действовать те же гарантии, что и при принудительном изъятии: должникам сохранят прожиточный минимум, у них не арестуют определенное имущество.

Однако во внесудебном взыскании есть и минусы. Так, возможны ошибки, когда налоговая не учтет льготу.

«Кроме того, внесудебная система требует особенно высокой кибербезопасности - утечка данных или сбой могут привести к серьезным массовым последствиям. Есть также риск «автоматизации без разбора», когда решения принимаются формально, без учета индивидуальных обстоятельств», - отметили эксперты.

Они посоветовали гражданам обезопасить себя: подключить уведомления на сайте госуслуг, регулярно проверять статус налогов и долгов, раз в месяц заходить в личный кабинет ФНС и ФССП. При появлении сомнений нужно оперативно писать запросы и фиксировать обращения.

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