После падения ребенка ямы в Сурске обнесли сигнальными лентами

11.07.2025 | 11:30

Утром в пятницу, 11 июля, на улице Полевой в Сурске Городищенского района ямы, вырытые для замены водопровода, обнесли сигнальными лентами.

Накануне, 10-го числа, в одно из неогороженных разрытий глубиной 2 метра упала девочка.

«К счастью, обошлось без серьезных ушибов, а, не дай бог, случилось бы что-то непоправимое. Это происшествие поднимает вопросы о безопасности на строительных объектах и необходимости обеспечить защиту для граждан», - заявил ранее подписчик группы «Подслушано Городищенский район» во «ВКонтакте».

Он попросил оборудовать объект как положено и оказался услышан.

«Хочется отметить, что ограждение в Сурске у ям уже установлено, и выразить благодарность за оперативную реакцию всем лицам, кто принимал участие в данном вопросе!» - говорится в новом посте.