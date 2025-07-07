В Пензе бизнесмен не пожелал расставаться с 6 млн рублей

07.07.2025 | 14:05

В Пензе 63-летнего предпринимателя наказали за сокрытие от налогов крупной суммы - более 6 миллионов рублей.

Мужчина является руководителем юридического лица, сфера деятельности которого - ремонт дорог. Предприятие задолжало по налоговым платежам свыше 20 миллионов рублей.

Чтобы скрыть деньги, которые можно было бы направить на погашение недоимки, бизнесмен организовал работу с контрагентами через счета иных организаций.

Когда схема раскрылась, в отношении пензенца возбудили уголовное дело. Он признал вину и внес часть необходимой суммы.

«Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.