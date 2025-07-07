В Пензе бизнесмен не пожелал расставаться с 6 млн рублей

В Пензе 63-летнего предпринимателя наказали за сокрытие от налогов крупной суммы - более 6 миллионов рублей.
Мужчина является руководителем юридического лица, сфера деятельности которого - ремонт дорог. Предприятие задолжало по налоговым платежам свыше 20 миллионов рублей.
Чтобы скрыть деньги, которые можно было бы направить на погашение недоимки, бизнесмен организовал работу с контрагентами через счета иных организаций.
Когда схема раскрылась, в отношении пензенца возбудили уголовное дело. Он признал вину и внес часть необходимой суммы.
«Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
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