В Каменке мать превратила 15-летнего сына в собутыльника

08.07.2025 | 10:32

Жительницу Каменки осудили за то, что она предлагала алкоголь 15-летнему сыну. Ребенок несколько месяцев был ее собутыльником.

Это происходило с 1 августа по 3 ноября 2024 года. Женщина, понимая, что подросток несовершеннолетний, систематически склоняла его к употреблению спиртного.

Сын соглашался выпивать вместе с родительницей. В итоге это негативно сказалось на его физическом и психическом здоровье.

На мать завели уголовное дело. Она признала вину и раскаялась.

Суд учел все обстоятельства преступления, включая неблагополучное состояние здоровья женщины, и приговорил ее к ограничению свободы на 3 года, сообщили в Каменском городском суде.